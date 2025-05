Nitócris ameaça Sammu-Ramat após ritual dar errado | O Rico e Lázaro

Nitócris entra no quarto de Sammu-Ramat e Darice fala sobre o estado de saúde da sacerdotisa. Ela explica que o ritual performado para afetar Shamiran quase a matou e a princesa a ameaça. Momentos depois, Mesaque entra no quarto para cuidar de Sammu-Ramat. O sábio a alerta que nunca é tarde para se transformar, sabendo das maldades que ela já cometeu, mas a mulher o expulsa de seus aposentos. Enquanto isso, Ebede-Meleque conversa com Joaquim no calabouço e é surpreendido quando Ravina e Zadoque são presos. Os dois, sem perder a fé, oram dentro da cela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!