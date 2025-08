Nitócris descobre tudo sobre Sammu-Ramat através de Lázaro | O Rico e Lázaro

Nitócris desconfia que Sammu-Ramat matou Kassaia e diz que vai fazer uma visita a Lázaro para saber mais do passado da soberana. Ela chega na cela do prisioneiro e pede para que ele a conte tudo o que sabe de Sammu-Ramat e Nebuzaradã. Lázaro procede a falar tudo o que acompanhou enquanto Kassaia ainda estava viva. Ele conta até sobre quando foi arranjado para a princesa conseguir gerar filhos. Nitócris fala para ele que acredita que Labash-Marduk seja filho de Rabe-Sáris, e não de Nebuzaradã. Os dois ficam contentes ao perceberem que o reinado de Sammu-Ramat está perto do fim.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!