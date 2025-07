Nitócris é vigiada pelo governo de Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã chama Nitócris na sala do trono e explica como as coisas vão funcionar. A princesa está autorizada a ficar no palácio, mas não pode sair dele, apenas com autorização real. Nitócris fica indignada e, após sair do local, o rei pede para que todos fiquem de olho nela. Chegando em seus aposentos, ela tem uma ideia com um novo eclipse que pode reestabelecer a ordem da Babilônia. Logo em seguida, a princesa vai até o quarto de Amitis e pega alguns pertences, mas é flagrada por Sammu-Ramat, que a ameaça.



