Nitócris evita Sammu-Ramat após ser ameaçada | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat conversa com Darice e pede para que a serva a ajude a ficar de olho em cada passo de Daniel e seus amigos. Chaim vai atrás de Fassur e conta que Zac pediu Joana em casamento. O sacerdote fica furioso e se mostra preocupado com o destino do jovem, que, de acordo com seu pensamento, será corrompido pelos pecados de Joana. Hurzabum toca música no palácio e Sammu-Ramat se aproxima de Nitócris, perguntando se a princesa está evitando-a. A jovem mente, dizendo que é apenas impressão da sacerdotisa, mas continua agindo na defensiva pela ameaça feita antes.