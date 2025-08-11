Nitócris planeja matar Labash-Marduk para proteger o trono | O Rico e Lázaro

Após Sammu-Ramat matar Nebuzaradã e tirar a própria vida, Nitócris comemora e ordena que o sumo sacerdote se livre dos corpos. Enquanto isso, ela decide o que vai fazer com Labash-Marduk, que planeja fugir do palácio para não ter que seguir as ordens de seu pai, sem saber que ele está morto. A princesa pensa em matar o menino, mas Nabonido e Beroso discordam. Enquanto isso, Labash-Marduk foge do palácio e Shag-Shag corre atrás dele. Logo em seguida, Nitócris e Nabonido se anunciam como reis da Babilônia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!