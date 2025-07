Nitócris se alia aos hebreus contra Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Nitócris fala com Lia e diz que elas precisam se unir contra Nebuzaradã. A hebreia diz que vai ajudar a princesa e ficar de olho no rei e Sammu-Ramat. Nitócris diz que vai devolver o trono a Belsazar e que, elas aliadas, têm mais chances de sobreviver ao governo do tirano. Nabonido diz que o novo rei enviou uma tropa atrás de Shamiran e das filhas de Evil-Merodaque, mas que elas conseguiriam escapar. Enquanto isso, Zelfa pede para Ravina conceder a mão de Dana a Absalom.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!