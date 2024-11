Povo de Judá sofre com a ganância de Zedequias | O Rico e Lázaro

O exército da Babilônia começa a se movimentar e o cerco deixa efeitos por toda a cidade de Jerusalém. Asher e Joana observam o sofrimento do povo enquanto esperam por uma melhora na situação. Nebuzaradã recebe uma mensagem do rei ordenando o ataque aos hebreus e Zedequias diz não precisar do Egito na guerra contra a Babilônia e se recusa a se render para os inimigos.