Rabe-Sáris descobre que Labash-Marduk é uma criança roubada | O Rico e Lázaro

Magoada com a antiga senhora, Darice conversa com Rabe-Sáris. Ela diz que descobriu que a mulher não tentou salvar Zabaia e o soldado compartilha do mesmo sentimento de ter sido usado, já que ela não quer assumir que Labash-Marduk é filho dele. Darice, então, revela que o filho que ele teve com Sammu-Ramat nasceu morto e que o príncipe é uma criança roubada de outra mulher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!