Ravina e Zadoque são soltos por Evil-Merodaque | O Rico e Lázaro

Com a coroação provisória de Evil-Merodaque, Neusta começa a pensar em como Joaquim pode se beneficiar com isso. Enquanto isso, Beroso visita Sammu-Ramat em seus aposentos e pede para que ela se acalme, com medo do que o Deus dos hebreus pode fazer com eles, tendo em vista a situação de Nabucodonosor. Momentos depois, Evil-Merodaque ordena que soltem Ravina e Zadoque. Daniel vai conversar com Joaquim no calabouço e o atualiza dos novos acontecimentos, pedindo que ele mantenha as esperanças.



