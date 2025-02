Ravina obriga Matias a pedir Gadise em casamento | O Rico e Lázaro

Matias se irrita com a presença de Ebede-Meleque em sua casa e eles discutem. O eunuco o agride e Joana tenta acalmar Ebede. Ravina pede para falar com Matias para que ele explique exatamente o que aconteceu e o motivo da intriga. Após a conversa, Ravina briga com o jovem e diz que seu comportamento em relação a Gadise é decepcionante. Ele, então, obriga Matias a pedir a jovem em casamento formalmente e apresentá-la à família como sua noiva.



