Rebeca e Hurzabum descobrem que Labash-Marduk é filho deles | O Rico e Lázaro

Shag-Shag chega na casa de Hurzabum e Rebeca e explica que Labash-Marduk precisa de um lugar seguro. O menino chora a morte de Nebuzaradã e Sammu-Ramat no colo de Rebeca. No palácio, Lia descobre o sumiço do menino e Daniel vai à sala do trono falar com os soberanos sobre ele. Belsazar defende a execução de Labash-Marduk, mas Nabonido barra o príncipe. Daniel pede que o menino seja devolvido a Hurzabum e Rebeca, os pais verdadeiros da criança, o que é autorizado. Em casa, Shag-Shag conta a Rebeca e Hurzabum que Labash-Marduk é filho deles e que o menino foi roubado por Sammu-Ramat no dia do nascimento.



