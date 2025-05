Rebeca pede para Asher não desistir de Joana | O Rico e Lázaro

No palácio, Asher fica irritado quando Nebuzaradã consegue se livrar das acusações e promete que fará todos saberem da verdade. Momentos depois, Rebeca chega no quarto dele e conta toda a verdade sobre Joana, pedindo para ele não desistir de seu grande amor. Ela diz que a jovem sempre o amou e continua o amando, por isso, eles devem se perdoar. Enquanto isso, Joana conversa com Dana e relembra os momentos com Asher.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!