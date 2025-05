Rebeca questiona Joana sobre o motivo dela estar se casando com Zac | O Rico e Lázaro

Após conversar com Asher no palácio, Rebeca vai conversar com Joana e pergunta o motivo dela estar se casando com Zac, mesmo com seu grande amor estando de volta. A jovem fica sem saber o que responder e a amiga tenta fazê-la perceber que ela está sendo coagida no relacionamento. Quando Gadise entra no quarto chorando por conta de Matias, Rebeca joga uma indireta para Joana e seu casamento e a jovem a repreende. Enquanto isso, Malca escuta Zac falando o quanto está feliz de estar se casando com Joana e chora, se sentindo mal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!