O rei amanhece morto e todos no palácio choram pela tragédia repentina. Daniel discursa em seu funeral e anuncia Evil-Merodaque como o novo soberano da Babilônia. A família de Nabucodonosor, junto aos servos e soldados, relembra a trajetória do tão amado rei.



