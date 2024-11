Sacerdote Fassur aproveita oportunidade para atacar Joana | O Rico e Lázaro

Joana se depara com o sacerdote Fassur tentando abusá-la. Ele se aproxima e tenta lhe roubar um beijo, mas ela consegue dar um chute no homem e fugir. No meio do caminho, ela encontra Asher, que percebe o desconforto da noiva, mas ela acaba desconversando. Ao chegarem na cidade, Joana se abre com Rebeca e conta que encontrou o sacerdote no campo. Ele conversa com Oziel e diz que Joana é uma semente do mal.