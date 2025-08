Sammu-Ramat ameaça Beroso, mas ele descobre segredos da soberana | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã chama Labash-Marduk de covarde após o menino não aceitar matar a serva. O soberano pega o arco e flecha que entregou ao filho e mata a mulher. Sammu-Ramat tenta acalmá-lo, mas ele reclama da criação que ela deu ao filho. Assim que eles são dispensados da sala do trono, a soberana deixa claro ao sumo sacerdote de que ela sabe da parceria dele com Zac. Ela diz que o deixou continuar com seus desvios de dinheiro, porque ele ainda é útil, mas caso a irrite perderá tudo o que tem, até a vida. Em seguida, conversando com Beroso, Larsa diz que Zabaia viu Sammu-Ramat deitada com Rabe-Sáris, deixando o sumo sacerdote em grande vantagem.



