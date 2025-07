Sammu-Ramat ameaça Rabe-Sáris por suas investidas | O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris estranha o ocorrido com Lázaro na prisão e conversa com Namnu. Em seguida, ele vai ao encontro de Sammu-Ramat. O chefe da Guarda Real cobra a promessa que a soberana tinha feito de deixá-lo beijá-la novamente e ela o ameaça. Na cidade, Absalom se declara para Dana. A jovem fica emocionada e, finalmente, os dois se beijam.



