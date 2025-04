Sammu-Ramat coloca seu plano de atrapalhar Asher em prática | O Rico e Lázaro

Joaquim finalmente deixa Edissa visitá-lo no calabouço e os dois conversam com Ebede-Meleque. Rabe-Sáris interrompe a conversa e começa a humilhar o príncipe. Edissa e Ebede-Meleque se retiram do calabouço para evitar confusões e o soldado deixa claro que castigará Joaquim. Enquanto cuida dos jardins da rainha, Asher é chamado por Zabaia para ir até o alojamento de escravos. Chegando lá, ele é recebido por Sammu-Ramat que alega que o deixará apresentável para ser levado ao rei.



