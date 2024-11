Sammu-Ramat consegue seduzir Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat se encontra com Nebuzaradã após chamá-lo. A sacerdotisa fala para ele que os deuses preveem que os dois devem ficar juntos. Logo em seguida, ela o entrega o anel de Joaquim, revelando saber do plano do soldado para se livrar do príncipe hebreu, mas que está do lado dele por o desejar. Ela ainda o lembra do encontro dos dois quando mais jovens e os dois se beijam.