Sammu-Ramat continua passando mal após feitiço para prejudicar Shamiran | O Rico e Lázaro

Darice tenta ajudar Sammu-Ramat a se recuperar do feitiço feito para prejudicar Shamiran, mas a sacerdotisa recusa seus esforços. Enquanto isso, Asher caminha com Aksumai e relembra da época em que ainda morava em Judá com sua família e amigos. No palácio, Shamiran conta para Raquel e Dalila sobre o sonho que teve, sem revelar que a sacerdotisa a afogava e Nitócris apenas assistia à cena. Ela começa a planejar para onde vão quando tudo estiver resolvido, procurando ficar longe das pessoas que querem seu mal.



