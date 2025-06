Sammu-Ramat e Nebuzaradã comemoram exílio de Belsazar | O Rico e Lázaro

Enquanto todas as mulheres se refrescam na piscina, Nitócris chega correndo e questiona Amitis sobre o exílio de Belsazar. Ela procura ajuda da mãe, mas a rainha diz que o jovem príncipe fez por merecer a punição, deixando a princesa chocada. Nabucodonosor conta a Daniel que exilou Belsazar e diz que está precisando de um descanso. Enquanto isso, Sammu-Ramat e Nebuzaradã comemoram, cada vez mais próximos do trono.



