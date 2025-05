Sammu-Ramat e Nebuzaradã são absolvidos por Nabucodonosor após acusações | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque e Asher contam a Nabucodonosor sobre os atos de Nebuzaradã. O príncipe discute com o Chefe da Guarda Real e o confronta, enquanto todos assistem. O soldado nega, e o rei, mesmo assim, o questiona, mas diz acreditar nele. Momentos depois, Sammu-Ramat chega na sala do trono e também é acusada. Nabucodonosor diz que, caso as acusações sejam verdadeiras, a sacerdotisa e seu marido devem receber uma punição dos deuses em que acreditam, e não a dele. Ele pede provas da falta de lealdade dos dois, mas ninguém se pronuncia, então ele decide absolvê-los. O príncipe fica furioso, mas não há nada que ele possa fazer.



