Sammu-Ramat e Nebuzaradã tramam contra o rei | O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris conversa com Namnu e diz para ela se preparar para o pior. Lior escuta a conversa escondido e estranha. Ele logo vai falar para Asher o que ouviu e os dois suspeitam que Nebuzaradã esteja envolvido no que o soldado estava falando. Enquanto isso, Darice acaba falando para Neusta sobre os planos de Joaquim de morar longe com Edissa e Ebede-Meleque precisa disfarçar o que sabe. Já Sammu-Ramat e Nebuzaradã continuam tramando contra o rei.



