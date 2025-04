Sammu-Ramat e Nitócris trabalham juntas para matar o bebê de Shamiran | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat conversa com Darice e diz que pretende engravidar de Rabe-Sáris, acreditando que Nebuzaradã é incapaz de gerar herdeiros. Enquanto isso, ela prepara um encanto para que Shamiran perca o bebê. No quarto da princesa, Nitócris aparece e consegue arrancar fios de cabelo dela, para contribuir com o feitiço. Percebendo o comportamento estranho das pessoas à sua volta, Shamiran sugere a Raquel de sair da capital. Enquanto isso, nas ruas, Hurzabum e Lior correm atrás de dois meninos que estão roubando.



