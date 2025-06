Sammu-Ramat e Rabe-Sáris quase são flagrados trocando carinhos | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat conversa com Rabe-Sáris e jura que não fez nenhuma magia contra Zabaia. Durante a conversa, ela revela que ainda o deseja, mas tem receio que Nebuzaradã descubra. Os dois se aproximam e logo o chefe da Guarda Real entra no quarto e acha estranho que o irmão e a esposa estejam juntos. Sammu-Ramat inventa uma desculpa e Rabe-Sáris é dispensado dos aposentos do casal. Enquanto isso, Neusta critica Nitócris após ela ofender Edissa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!