Sammu-Ramat faz plano para que ninguém descubra a verdade sobre Labash-Marduk | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat fica desesperada após Darice revelar que o sequestro de Labash-Marduk está prestes a ser descoberto. Ela se lembra de quando deu à luz a um bebê morto no mesmo dia em que Rebeca iria dar à luz ao seu filho, e a serva trocou as crianças. A sacerdotisa diz que não se arrepende do que fez e vai pensar em um plano para despistar as investigações do palácio.



