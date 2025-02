Sammu-Ramat faz ritual para impedir que Kassaia engravide | O Rico e Lázaro

Enquanto Daniel cuida de Lia e Naomi, as duas continuam desfalecidas, se recuperando aos poucos. Enquanto isso, Kassaia pede para que Sammu-Ramat peça aos deuses que ela engravide naquela noite. A sacerdotisa, com ciúmes da relação da princesa com Nebuzaradã, na verdade faz um ritual pedindo para os deuses impedirem Kassaia de gerar um filho. No alojamento de escravos, Larsa descobre que Daniel resgatou Lia e Naomi e fica furioso. A família real se reencontra enquanto Sammu-Ramat conta para Beroso sobre a presença das escravas no palácio.