Sammu-Ramat faz Shamiran cair da escada, esperando que ela perca o bebê | O Rico e Lázaro

Shamiran e Evil-Merodaque conversam sobre a desconfiança que sentem sobre Nebuzaradã depois do que Asher contou para o príncipe. Dias depois, a cerimônia do casamento de Daniel com Lia é realizada nos jardins suspensos. A família real chega na cerimônia e Nitócris cobra Sammu-Ramat para fazer algo sobre o novo bebê. A sacerdotisa, então, pisa no vestido de Shamiran e a princesa cai da escada, correndo o risco de perder o filho que está gerando.



