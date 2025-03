Sammu-Ramat fica tensa ao saber que Kassaia descobriu seu caso com Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã encontra Sammu-Ramat e diz que a princesa viu os dois se beijando. O soldado fica desesperado, com medo de que a esposa anule o casamento e ele nunca tenha o direito de sentar no trono. A sacerdotisa diz que falará com Kassaia. No alojamento de escravos, Lior aconselha Asher a procurar Joana. Enquanto isso, Dana é surpreendida ao ouvir Absalom cantando em sua porta e tem uma crise de risos. Ele se sente humilhado e fica furioso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!