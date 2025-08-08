Sammu-Ramat mata Nebuzaradã envenenado | O Rico e Lázaro

Logo R7.com
Sammu-Ramat mata Nebuzaradã envenenado

Ao ser enforcada pelo marido quando foi descoberta, ela revida os ataques e consegue matar o soberano

Nebuzaradã discute com Sammu-Ramat após descobrir todos os seus feitos e avisa que ela vai morrer. Ela argumenta que, por causa dela, ele é rei da Babilônia. Irritado, o rei começa a enforcar a esposa, que retira um espinho envenenado de seu anel. Sammu-Ramat fere Nebuzaradã no pescoço com o veneno e o soberano começa a passar mal. Ele tenta atacá-la, mas fica tonto e cai no chão, morrendo logo em seguida. Sammu-Ramat chora a morte de seu amado, mesmo sendo a causadora dela.

