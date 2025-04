Sammu-Ramat ordena que Darice mate o bebê no ventre de Shamiran | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat é servida por Darice, que diz que qualquer coisa que a sacerdotisa quiser, poderá pedir. Ela, então, pede que a serva mate o bebê de Shamiran no ventre, já que desperdiçou a poção abortiva. Darice fica chocada e a sacerdotisa completa que ela tem até aquela noite para cumprir seu dever. Enquanto isso, Elga pensa em se casar novamente e comenta a ideia com Zac, que fica assustado. Nas ruas da Babilônia, Malca encontra com Joana e oferece ajuda à vendedora de tecidos.



