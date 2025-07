Sammu-Ramat provoca Nitócris pelo sepultamento da família real | O Rico e Lázaro

No palácio, Nebuzaradã anuncia que vai ao sepultamento de Amitis e Evil-Merodaque e não vai hesitar em cortar a cabeça de quem se contrariar a ele. Beroso vai até o quarto de Nitócris e avisa que o sepultamento de sua família vai ser simples, mas digno. A princesa pragueja o soberano e a sacerdotisa, que logo aparece, interrompendo a conversa. Sammu-Ramat diz que ela e Nebuzaradã ficarão ao lado de Nitócris durante a cerimônia, a provocando e dizendo que o ato é uma forma de apoio. Enquanto isso, Aspenaz e Daniel se preocupam com a segurança de Shamiran e das princesas.



