Sammu-Ramat se atira da varanda após matar Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Para lidar com a morte de Nebuzaradã, Sammu-Ramat faz uma infusão de flores da alegria e fica alterada com os efeitos. Ela tem uma crise de riso e vai, cambaleando, até a varanda do palácio. Desconfiados da demora do rei em executar a esposa, os soldados arrombam a porta dos aposentos reais e se deparam com o soberano morto. Sammu-Ramat é vista por eles e, fora de si, se atira da varanda, se recusando a ser enforcada pelos seus atos. Shag-Shag vai até a frente do palácio e se depara com a soberana morta.



