Sammu-Ramat se reencontra com Zabaia e é ameaçada | O Rico e Lázaro

Joaquim conversa com os sábios da Babilônia. Eles demonstram apoio e dizem que sentem muito sobre o que aconteceu com Zedequias. O jovem se mostra abalado com a destruição de Judá, e Daniel tenta animá-lo com os planos de Deus. Zac reencontra sua família, preocupado com o paradeiro de Joana. Enquanto isso, Sammu-Ramat encontra Zabaia, que a reconhece e ameaça expô-la para todos. O homem diz que a mulher deveria agradecê-lo por ter chegado onde está.