Sammu-Ramat tenta dar infusão de ervas para Shamiran perder o bebê | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque cuida de Shamiran após sua queda da escada, mas a princesa apenas quer a companhia do príncipe. Enquanto isso, Sammu-Ramat comenta com Nebuzaradã sobre querer ter um filho, que um dia sentará no trono da Babilônia. Nitócris os interrompe e cobra que a sacerdotisa faça Shamiran perder o bebê o mais rápido possível. Assim, a sacerdotisa vai até o quarto da princesa e a oferece uma infusão de ervas, que supostamente a ajudaria com as dores da queda. Porém, Darice derruba o pote, deixando Sammu-Ramat furiosa.



