Sammu-Ramat tenta se aproveitar de Nebuzaradã após a morte de Kassaia | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor e Amitis lamentam a morte da filha. Momentos depois, Nebuzaradã entra no quarto que compartilhava com Kassaia e se entristece com o luto, chorando. Sammu-Ramat fica irritada ao ver o amante daquele jeito e diz que pode ajudá-lo a esquecer a esposa falecida, mas o soldado a dispensa. Enquanto isso, os irmãos da princesa também continuam lamentando sua morte. Evil-Merodaque se lembra de quando ela o impediu de se jogar do palácio. Com raiva, a sacerdotisa inventa que Kassaia traiu Nebuzaradã com Asher e o soldado fica furioso.



