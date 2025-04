Shag-Shag assiste ao casamento de Hurzabum do lado de fora da cerimônia | O Rico e Lázaro

Zac conta para os irmãos que ainda não desistiu de Joana e logo a avista na rua. Ele corre para falar com ela e tenta ser convidado para os casamentos de Rebeca e Matias, mas a jovem conta que as cerimônias são apenas para a família. Mesmo magoado, Zac ressalta que é muito paciente e, caso ela ainda sinta algo por ele, que ele está à disposição para ficarem juntos novamente. Momentos depois, a cerimônia começa e Matias e Gadise, junto com Hurzabum e Rebeca, se casam. Do lado de fora da casa, Shag-Shag assiste ao casamento, chateada por não poder participar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!