Shag-Shag pede Arioque em casamento durante comemoração de sua absolvição | O Rico e Lázaro

Shag-Shag e Arioque se beijam, comemorando a absolvição da mulher na Casa da Lua. Bêbada, ela pede o general em casamento e devaneia sobre ter filhos com ele. Hurzabum se preocupa com o estado da mãe, que ri da situação e o ignora. Zabaia fica incomodado com a comemoração e pede que Hurzabum e Arioque retirem Shag-Shag do salão. No alojamento de escravos, Naomi se mostra preocupada com o assédio do feitor Larsa e Lia acorda para conversar com Deus, pedindo para ser libertada. Os sábios hebreus cuidam de Daniel enquanto todos se preocupam com a frieza de Matias.



