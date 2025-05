Shamiran acorda curada após oração de Daniel | O Rico e Lázaro

Shamiran acorda após ser afetada pelos feitiços de Sammu-Ramat e fica preocupada com o filho em seu ventre. Amitis vai ao quarto de Nitócris e diz que nada deve acontecer ao bebê, suspeitando que a filha está relacionada ao mal-estar da princesa. A rainha ameaça Nitócris, dizendo que ela deve pedir aos deuses que a criança de sua cunhada nasça com saúde. Na sala dos sábios, eles decidem orar pelo estado de saúde da princesa. Enquanto descansa, Shamiran tem um pesadelo com Sammu-Ramat afogando-a na banheira e acorda desesperada. Daniel ora para que o herdeiro do filho do rei seja protegido e a princesa acorda curada.



