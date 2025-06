Shamiran apoia Evil-Merodaque em renegar os deuses babilônicos | O Rico e Lázaro

Após conversar com Daniel, Evil-Merodaque conversa com Shamiran sobre renegar os deuses babilônicos e aceitar o Deus dos hebreus. A jovem rainha o apoia na decisão, com medo das profecias que dizem que o reino inteiro será destruído. Em seus aposentos, Amitis fala com Aspenaz sobre o governo do filho e eles depositam esperanças na soberania de Evil-Merodaque, mas se preocupam com possíveis inimigos. Pouco tempo depois, Edissa conversa com Shamiran sobre o casamento com Joaquim.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!