Shamiran conta para Amitis que está grávida de Evil-Merodaque | O Rico e Lázaro

Amitis anuncia a luta de Asher e Nebuzaradã para a família e todos ficam chocados. Shamiran pede para conversar com a soberana à sós e Nitócris zomba da cunhada, mas logo recebe uma bronca da mãe. Nos aposentos da rainha, Shamiran revela que está grávida, mas pede para que Amitis guarde segredo. Na sala do trono, Nabucodonosor diz estar ansioso pela luta. Momentos depois, Sammu-Ramat diz estar bolando uma estratégia para que Nebuzaradã não perca a luta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!