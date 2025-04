Shamiran tenta convencer Joaquim a receber Edissa no calabouço | O Rico e Lázaro

Shamiran visita Joaquim no calabouço e o aconselha receber Edissa. O príncipe alega que a ama demais para fazê-la uma prisioneira como ele, mas a princesa diz que se afastar dela é muito pior. Joaquim chora, com saudade de sua amada, e cogita deixá-la entrar na prisão para vê-lo. No palácio, Neusta se gaba pela melhora de Amitis, dizendo que seu apoio foi essencial para que ela superasse o luto por Kassaia. Ela conversa com Nitócris sobre uma possível libertação de Joaquim, mas a princesa não dá votos de confiança de que ele será solto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!