Soldados da Babilônia começam buscas por Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Amitis fica desesperada com o desaparecimento de Nabucodonosor e exige que todos comecem uma busca imediatamente. Daniel é chamado para conversar com a rainha e todos suspeitam que o soberano tenha sido sequestrado pelos hebreus. O governador explica que Nabucodonosor não cumpriu o que deveria e foi retirado do convívio dos homens para viver sete anos como um animal. Nebuzaradã não confia nas palavras de Daniel e começa as buscas pelo rei. Ebede-Meleque conta a Joaquim sobre a situação e o príncipe fica esperançoso de ser liberto.



