Verdade sobre Sammu-Ramat é revelada a Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat estranha o sumiço de Darice, que aparece no quarto de Nitócris e revela que vai ajudá-la a se livrar da rainha. Na sala do trono, Nebuzaradã conversa com seus soldados, mas a princesa o interrompe para fazer uma revelação grave. Ela diz ao soberano que todo o reino foi traído por ela e conta todo o histórico de enganações da rainha, que é confirmada por Darice. Por fim, Nitócris conta que Labash-Marduk não é filho de Nebuzaradã, mas sim de Rabe-Sáris.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!