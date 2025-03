Vitória de Fassur é anulada e Ravina se torna administrador da sinagoga | O Rico e Lázaro

No palácio, Aspenaz diz admirar a fé de Daniel. Após ser desmascarado por Zac, Fassur fica irritado e tenta provar sua inocência, mas a vitória é anulada. Ravina se torna o novo administrador da sinagoga e Joana agradece a intervenção de Zac. No alojamento de escravos, Lia visita Naomi e pede para Larsa ficar longe dela. Irritado, Fassur vai até a casa de Elga e se queixa de Zac.



