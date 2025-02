Yasha revela peculiaridade durante jantar com a família real | O Rico e Lázaro

Durante um jantar com a família real, Yasha revela que tem um tique nervoso desde criança, deixando todos assustados. Momentos depois, a princesa explica que quase se afogou em um passeio com o seu pai e o tique é uma sequela do acidente. Nitócris zomba da particularidade da jovem e Shamiran tenta recompensar, pedindo desculpas pela surpresa que todos tiveram. Em casa, Elga recebe Fassur, que começa a falar mal de Joana. Assim que Zac vê a cena, ele fica furioso e expulsa o sacerdote de sua casa. A mãe do jovem finge gostar da noiva do filho, completamente influenciada pelas opiniões de Fassur.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!