Zabaia ameaça contar a verdade sobre Sammu-Ramat | O Rico e Lázaro

No quarto de Shamiran, Darice pega uma faca, mas hesita e não consegue matar a princesa. Ela, então, se desculpa novamente por quase ter machucado a jovem quando derrubou a poção na noite anterior e diz que está à disposição dela. Shamiran agradece e pede que Darice se retire de seus aposentos, tensa ao perceber a real intensão da serva. Enquanto isso, Sammu-Ramat expulsa Rabe-Sáris de seu quarto e conversa com Zabaia, que a ameaça para que ela o coloque como vendedor de cerveja do palácio.



