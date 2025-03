Zac acusa Fassur de fraudar a votação na sinagoga | O Rico e Lázaro

A votação começa na sinagoga e Fassur faz seu discurso sobre combater o mal. Ravina, Zadoque e Joana ficam estressados com a hipocrisia do sacerdote, mas conseguem esconder a irritação. Diante do cenário, Fassur ganha a votação, mas Zac logo entra na sinagoga e diz que a eleição precisa ser cancelada por fraude. Ele alega que o sacerdote comprou os votos que conseguiu e os dois discutem. Joana fica feliz em ver Fassur sendo desmascarado.



