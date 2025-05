Zac agradece Malca por deixá-lo ter outra esposa | O Rico e Lázaro

Joana chega em casa e conversa com Matias sobre o que aconteceu com Zac, mas eles são interrompidos pelo filho de Gadise. Momentos depois, ela anuncia a todos que Zac a pediu em casamento e ela aceitou. A família fica em choque com a decisão, mas aceita, se é da vontade da jovem. Em casa, Zac conversa com Malca e agradece pela compreensão da outra esposa por deixá-lo se casar com Joana, prometendo que continuará sendo um ótimo marido, agora, para as duas. Assim que ele sai, a jovem chora, magoada pelo que está acontecendo.



