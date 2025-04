Zac ameaça Lior caso ele conte a verdade sobre Asher | O Rico e Lázaro

Andando com o povo de Aksumai, Asher relembra de quando encontrou Joana, mas não pôde falar com ela. Enquanto isso, Hurzabum conversa com Lior sobre a jovem e ele explica a relação entre ela e Rebeca. Os dois chegam na casa de Joana com dois meninos que estavam roubando nas ruas e o escravo sorri, sínico, ao se reencontrar com Zac. Ao ver Lior, Joana diz que acha que o conhece e, fingindo não saber quem ela é, Zac logo o ameaça para que ele não conte a verdade sobre Asher.



